Özgür Özel DEM ve CHP arasındaki gizli ittifakı itiraf etti: Anlaşma var ama resmi protokol yok

CHP içerisinde eski yönetimde olan isimler tarafından ağır eleştiriler geldiğinin hatırlatılıp "1 Nisan sonrası sonuç ne olursa olsun bir kurultay bekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Özgür Özel, "Ben eğer siyaseti okuyorsam artık kurultay havasına girildiği günlerde kamuoyu baskısı hiçbir delegeyi etkilemez. Sokaktaki duygu delegeye hakim olur. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Biz parti içinde son kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenen ve köpürten tavrını görüyoruz. Buradaki korku şu; biz parti içinde değişimi gerçekleştirdik, geçmiş döneme göre 25 kat fazla anket yaptırdık. Birilerinin 'hata' dediğinin doğru olduğunu Recep Tayyip Erdoğan da görüyor. İzmir'de ne yaptığımı da görüyor. Dünyadaki bütün sosyal demokrat akrabalarıyla sıkı ilişkiler kuracak olan, Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında ve onların olmadığı dilde anlatabilecek genç bir sosyal demokrat liderin üç senede başına açabileceği cezayı da görüyor" değerlendirmesi yaptı.