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Özgür Özel DEM ve CHP arasındaki gizli ittifakı itiraf etti: Anlaşma var ama resmi protokol yok

Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile kapalı kapılar ardında ittifak kurmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile belirli bölgelerde ortak aday destekleme konusunda anlaşıldığını ancak resmi bir protokol olmadığını belirtti. Özel, DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:28 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:32 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve DEM Parti arasında kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yürütülüyor.


Büyükşehirlerde DEM'in desteğini açıktan isteyemeyen CHP ittifakı gizli tutmaya çabalıyor.


Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.



"DEM Parti destek vereceğini söyledi"


Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı ile ilgili konuşan Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti ile bir protokol yapmadıklarını belirtti. Ancak Özel, bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.


Özel
"Bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar. Sanki protokol sağlanmış gibi gösteriliyor ancak ortada resmi bir protokol yok."
dedi.

"Hazımsızlar avuçlarını yalar"


CHP içerisinde eski yönetimde olan isimler tarafından ağır eleştiriler geldiğinin hatırlatılıp "1 Nisan sonrası sonuç ne olursa olsun bir kurultay bekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Özgür Özel, "Ben eğer siyaseti okuyorsam artık kurultay havasına girildiği günlerde kamuoyu baskısı hiçbir delegeyi etkilemez. Sokaktaki duygu delegeye hakim olur. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Biz parti içinde son kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenen ve köpürten tavrını görüyoruz. Buradaki korku şu; biz parti içinde değişimi gerçekleştirdik, geçmiş döneme göre 25 kat fazla anket yaptırdık. Birilerinin 'hata' dediğinin doğru olduğunu Recep Tayyip Erdoğan da görüyor. İzmir'de ne yaptığımı da görüyor. Dünyadaki bütün sosyal demokrat akrabalarıyla sıkı ilişkiler kuracak olan, Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında ve onların olmadığı dilde anlatabilecek genç bir sosyal demokrat liderin üç senede başına açabileceği cezayı da görüyor" değerlendirmesi yaptı.


Parti içerisinden kendisine gelen eleştirileri,
"hazımsız ve saçma sapan"
olarak yorumlayan Özel, İliç'te yaşanan olayı bile bazı medya organlarının konuşmayıp CHP'yi konuşmayı tercih ettiklerini kaydetti. Özel
, "O yüzden 1 Nisan'ı bekleyenler, parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalarlar. Çok güçlü, çok dinamik kadromuz var."
dedi.




#DEM Parti
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#seçim
32 dakika önce
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