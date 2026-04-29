Özgür Özel 'felaket için görevlendirdiği' Ali Mahir Başarır'la teknede rakı keyfi yapmış

22:35 29/04/2026, Çarşamba
Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın Antalya'daki facia sırasındaki eğlence görüntüleri...
Antalya'da 12 Nisan 2024'te teleferik faciası yaşanmış; bir vatandaş ihmaller nedeniyle hayatını kaybederken 174 vatandaş neredeyse bir gün boyunca havada mahsur kalmıştı. CHP yönetimindeki belediyenin ihmali yüzünden vatandaşlar can korkusu yaşarken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bölgeye gitmesi için görevlendirdiğini duyurduğu Ali Mahir Başarır'ın Göcek koylarında ultra lüks bir yatta rakı sofrasında eğlendiği ortaya çıktı. Videoda yer alan CHP'li Veli Ağbaba'nın tarihi açıkça dillendirmesi de skandalı gözler önüne seriyor.

Antalya’da iki yıl önce yaşanna teleferik faciasında bir kişi hayatını kaybedip 174 vatandaş saatlerce havada mahsur kalarak ölüm korkusu yaşarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’li Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’nın Göcek koylarında, ultra lüks bir yat içerisinde rakı sofrası kurup eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Özel, 'felaket için görevlendirdiği' Ali Mahir Başarır'la teknede rakı keyfi yapmış

CHP yönetimindeki Kepez Belediyesinin ihmali sonrası yaşanan faciaya ilişkin açıklama yapan Özgür Özel,
"Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız."
açıklamasını yapmıştı.
12 Nisan 2024 günü Özel'in X'ten yaptığı paylaşım.
Vatandaş, yaklaşık bir gün boyunca havada asılı kalarak can korkusu yaşarken Özel ve bölgeye gitmesi için görevlendirdiğini duyurduğu Ali Mahir Başarır'ın Göcek koylarında ultra lüks bir yatta rakı sofrasında eğlendiği görüldü.

Tarihi Veli Ağbaba veriyor

Videoda Özel, Başarır ve Veli Ağbaba'nın rakı masasında olduğu görülürken; CHP'li isimlerin konuşmakta zorlandığı ve tarihle ilgili sorularda net cevap verememesi dikkat çekti.

Görüntülerde Ağbaba’nın, bulunduğu ortamı tarif ederken
“Evet abi… 2024’teyiz… 13 Nisan… Göcek merdivenli koy… Hazım var… Genel başkanımız var… Alim var… Sevgili eşim… Ben varım… Şey yapsana ya… Valla bu…”
şeklinde konuştuğu işitiliyor.
Kamerayı tutan kişinin ise Ağbaba’ya hitaben
“Abi ben de seni çekeyim o zaman… Ne diyorsun? Seni seviyoruz… Kaçan kaç? Kaç? 2024 ama Nisan kaç? 13’ü mü?
” ifadelerini kullandığı duyulurken, konuşmaların samimi ve dağınık bir şekilde ilerlediği görülüyor.

Çakarlı araç skandalıyla gündeme gelmişti: 'Hazım' ifadesi tartışmalara neden oldu

Görüntülerde Ağbaba’nın “Hazım” diye seslenmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Videoda adı geçen kişinin, daha önce TBMM plakalı araç tartışmasıyla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hazım Giray olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Giray’ın söz konusu görüntülerin çekildiği sırada teknede bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi bulunmazken, isminin videoda sıkça geçmesi CHP’li isimlerle olan ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Mehmet Hazım Giray, Ali Mahir Başarır ve çakarlı araç.

Yaşananlar Ali Mahir Başarır hakkında daha önce ortaya atılan “TBMM plakalı çakarlı araç” iddialarını akıllara getirdi.

Başarır adına kayıtlı resmi plakalı bir aracın İstanbul’daki denetimlerde iş insanı Mehmet Hazım Giray tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.


