Özgür Özel 'felaket için görevlendirdiği' Ali Mahir Başarır'la teknede rakı keyfi yapmış

Antalya'da 12 Nisan 2024'te teleferik faciası yaşanmış; bir vatandaş ihmaller nedeniyle hayatını kaybederken 174 vatandaş neredeyse bir gün boyunca havada mahsur kalmıştı. CHP yönetimindeki belediyenin ihmali yüzünden vatandaşlar can korkusu yaşarken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bölgeye gitmesi için görevlendirdiğini duyurduğu Ali Mahir Başarır'ın Göcek koylarında ultra lüks bir yatta rakı sofrasında eğlendiği ortaya çıktı. Videoda yer alan CHP'li Veli Ağbaba'nın tarihi açıkça dillendirmesi de skandalı gözler önüne seriyor.
Özel, 'felaket için görevlendirdiği' Ali Mahir Başarır'la teknede rakı keyfi yapmış
Tarihi Veli Ağbaba veriyor
Videoda Özel, Başarır ve Veli Ağbaba'nın rakı masasında olduğu görülürken; CHP'li isimlerin konuşmakta zorlandığı ve tarihle ilgili sorularda net cevap verememesi dikkat çekti.
Çakarlı araç skandalıyla gündeme gelmişti: 'Hazım' ifadesi tartışmalara neden oldu
Görüntülerde Ağbaba’nın “Hazım” diye seslenmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Videoda adı geçen kişinin, daha önce TBMM plakalı araç tartışmasıyla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hazım Giray olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.
Giray’ın söz konusu görüntülerin çekildiği sırada teknede bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi bulunmazken, isminin videoda sıkça geçmesi CHP’li isimlerle olan ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Yaşananlar Ali Mahir Başarır hakkında daha önce ortaya atılan “TBMM plakalı çakarlı araç” iddialarını akıllara getirdi.