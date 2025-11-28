Çakarlı aracını Giray’a neden verdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, kendi adına kayıtlı 2023 model Audi A6 Limousine milletvekili çakarlı aracını, organize suç örgütleriyle iltisakı ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen iş insanı Mehmet Hazım Giray’a tahsis ettiği ortaya çıktı. Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalarda, Başarır’ın tahsisli 34 TC 167 plakalı çakarlı Audi A6 aracının temmuz ayının ilk iki haftasında İstanbul–İzmir hattında yoğun bir trafik izlediği tespit edildi. Yapılan teknik inceleme sonrası Başarır’a tahsisli çakarlı araç 3 Temmuz’da İstanbul'dan İzmir'e, 7 Temmuz’da İzmir'den İstanbul'a, 16 Temmuz’da İstanbul'dan İzmir'e, 20 Temmuz’da ise İzmir'den İstanbul'a hareket halinde bulunduğu tespit edildi.

Mehmet Hazım Giray, ifadesinde Ali Mahir Başarır ile ilişkisine yönelik olarak, “Kendisi avukat olması dolayısıyla benim avukatlığımı da yapmaktaydı. Eşi (Sebla Başarır) şu an avukatımdır. Ali Mahir Başarır’ı yakın arkadaşım, aracı bana güvendiği için verdi.” beyanında bulundu. Giray’ın, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde çakarlı aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu belirlendi. CHP’li Ali Mahir Başarır’ın, “Mehmet Hazım Giray’ın belediye ihalelerinde yer almadığı” yönündeki açıklamasına karşın, Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Giray’ın Ataşehir Belediyesi eski İmar Müdürü Mehmet Ali Düzova ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Giray’ın, Mehmet Ali Düzova’nın banka hesabına çeşitli tarihlerde milyonlarca lira para gönderdiği tespit edildi.