Komisyon toplantısı ertelendi: Yasa çalışma grubu olacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye sürecini yöneten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta yapılacak toplantısını CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı yüzünden haftaya erteledi.

İmralı’ya giden heyet üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit haftaya yapılacak toplantıda görüşmenin içeriğine ilişkin sunum yapacak. Öte yandan AK Parti’de de komisyon üyesi milletvekilleri Koordinatör Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. Toplantıya heyet üyesi Yayman da katıldı. Yayman’ın görüşmeye dair notlarını aktardığı öğrenildi. DEM Parti ve MHP’de de benzer toplantıların yapıldığı kaydedildi.

TUTANAĞI İSTEDİLER

Komisyondaki TİP ve EMEP gibi partiler, İmralı Adası’ndaki görüşmenin tutanağının komisyon üyelerine ulaştırılmadan ve görüşme içeriğine dair bilgilendirme yapılmadan taslak metne görüş, öneri ve katkı verilmeyeceğini bildirdi. TBMM Başkanlığı’nın bu nedenle partilerden isteyeceği görüş ve önerileri ileri bir tarihe öteleyeceği bildirildi. Bu çerçevede haftaya yapılacak toplantıda, yalnız heyet sunumu değil, partilerin görüşleri de masaya yatırılacak. Bu toplantıda, komisyonda temsil edilen partilerden birer temsilcinin olacağı ‘yasa çalışma grubu’ da oluşturulması da bekleniyor.

ÖNERİLER NETLEŞİYOR

AK Parti raporda ‘eve dönüş’ yasasının yer almasını önerdi. Bunun için de ilk aşamada Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda silah bırakan terör örgütü ve üyeleri için açık tanım yapılacak. Çerçeve yasa olarak sürecin amacı ve kapsamı çizilecek. Şu anda cezaevinde olan ve teröre yardım yataklık eden, suça karışmayan ve terörü fikir olarak savunanların tahliye edilmesi önerilecek. Terör örgütü üyelerinin suçlarının niteliğine göre, ‘etkin pişmanlık’, ‘denetimli serbestlik’, ‘koşullu salıvermeden’ yararlanması sağlanacak. Suça karışmayan ve infaz düzenlemesinden yararlananların topluma kazandırılması amacıyla farklı farklı adımlar atılacak. Yaşamının geri kalan kısmını Türkiye’de geçirmek isteyen örgüt yöneticilerinin durumlarını ise ayrı olarak değerlendirilmesi talep edilecek. CHP ise bazı suçlarda geniş kapsamlı yasal düzenleme talep ediyor. CHP, Terörle Mücadele Yasası’nın değiştirilmesini, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını önerecek.



#Terörsüz Türkiye
#TBMM
#Siyaset
#Politika
