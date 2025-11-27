Yeni Şafak
PM yolu Veli Abi’den geçiyor

Mehmet Güney
04:0027/11/2025, Perşembe
Veli Ağbaba.
CHP’nin hafta sonu toplanacak 39’uncu Büyük Kurultayı için Parti Meclisi (PM) kulisleri hızlandı.

Genel Merkez’de liste çalışmaları devam ederken, partinin en kritik karar organı olan PM’de yer almak isteyenlerde hareketlilik arttı. Adaylar ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in kapısını çalıyor. Özel’in, PM üyeliği için kapısını çalanlara renk vermediği, Aytekin’in ise görüştüğü isimlere “Gelmişken bir Veli Ağabey’e de gözükün” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle adaylar PM’ye giden yolun Veli Ağbaba’dan geçtiğini diğer adaylara iletiyor. Özel, daha önce de Veli Ağbaba’yı “Partinin abisi” olarak tanımlamıştı.



#CHP
#Siyaset
#Parti Meclisi
