PM yolu Veli Abi’den geçiyor

Genel Merkez’de liste çalışmaları devam ederken, partinin en kritik karar organı olan PM’de yer almak isteyenlerde hareketlilik arttı. Adaylar ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in kapısını çalıyor. Özel’in, PM üyeliği için kapısını çalanlara renk vermediği, Aytekin’in ise görüştüğü isimlere “Gelmişken bir Veli Ağabey’e de gözükün” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle adaylar PM’ye giden yolun Veli Ağbaba’dan geçtiğini diğer adaylara iletiyor. Özel, daha önce de Veli Ağbaba’yı “Partinin abisi” olarak tanımlamıştı.