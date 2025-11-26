'Beyaz Toros' sizin eseriniz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının bütçe sunumunda yaptığı komisyona Beyaz Toros otomobil maketi getiren CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya “Beyaz Toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" sözleriyle tepki gösterdi. Tunç, bakanlığının önümüzdeki dönem için 20 bin yeni personel alımı planladığını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının 2026 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Görüşmeler muhalefetin tutumu nedeniyle gerilimli başladı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Tunç’un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı.
KIRMIZI ÇİZGİMİZ
“Siyah Mektuplar” isimli mektupların, kadına yönelik şiddetle ilgili CHP Genel Merkezi'ne gelen mektuplar olduğunu savunan Kaya, “Kadına yönelik şiddet politiktir” dedi. Tunç, “Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi” diye konuştu.
AYRICALIK YOK
Tunç, Plan Bütçe Komisyonu'na beyaz Toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya da “Beyaz Toros 1990’lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız” cevabını verdi. Bazı CHP’lilerin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi göstermesi üzerine ise Tunç, “Adalet var, ayrıcalık yok” cevabını verdi.