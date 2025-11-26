'Beyaz Toros' sizin eseriniz

“Siyah Mektuplar” isimli mektupların, kadına yönelik şiddetle ilgili CHP Genel Merkezi'ne gelen mektuplar olduğunu savunan Kaya, “Kadına yönelik şiddet politiktir” dedi. Tunç, “Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi” diye konuştu.