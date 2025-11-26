Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Beyaz Toros' sizin eseriniz

'Beyaz Toros' sizin eseriniz

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının bütçe sunumunda yaptığı komisyona Beyaz Toros otomobil maketi getiren CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya “Beyaz Toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" sözleriyle tepki gösterdi. Tunç, bakanlığının önümüzdeki dönem için 20 bin yeni personel alımı planladığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının 2026 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Görüşmeler muhalefetin tutumu nedeniyle gerilimli başladı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Tunç’un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı.


KIRMIZI ÇİZGİMİZ

“Siyah Mektuplar” isimli mektupların, kadına yönelik şiddetle ilgili CHP Genel Merkezi'ne gelen mektuplar olduğunu savunan Kaya, “Kadına yönelik şiddet politiktir” dedi. Tunç, “Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi” diye konuştu.


AYRICALIK YOK

Tunç, Plan Bütçe Komisyonu'na beyaz Toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya da “Beyaz Toros 1990’lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız” cevabını verdi. Bazı CHP’lilerin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi göstermesi üzerine ise Tunç, “Adalet var, ayrıcalık yok” cevabını verdi.


#Yılmaz Tunç
#Beyaz Toros
#Veli Ağbaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması güncellendi