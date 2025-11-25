Yeni Şafak
Bakan Tunç: Şanlıurfa'da meydana gelen patlamada zabıt katibimiz yaralandı

16:2725/11/2025, Tuesday
AA
Adalet Bakanı Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini, zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."

Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından komisyonda görüşmelere devam edildi.

