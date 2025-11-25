Bakan Tunç: Şanlıurfa'da meydana gelen patlamada zabıt katibimiz yaralandı

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."