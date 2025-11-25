Şanlıurfa'daki adliye binasının emanet deposunda korkutan patlama: Valilikten ilk açıklama

Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde palama meydana geldi. Bakan Tunç "Patlama sonucu bir memurumuz yaralandı" açıklamasında bulundu.
Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre olay emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu yaşandı.
Valilikten yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Ekipler bölgede
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgeye çok sayıda polis sağlık ve itifaiye ekibi sevk edildi.