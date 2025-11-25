Yeni Şafak
Şanlıurfa'daki adliye binasının emanet deposunda korkutan patlama: Valilikten ilk açıklama

Lokman Özdemir
15:4725/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Şanlıurfa Adliyesi
Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde palama meydana geldi. Bakan Tunç "Patlama sonucu bir memurumuz yaralandı" açıklamasında bulundu.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre olay emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu yaşandı.


Bakan Tunç yaptığı açıklamada,
"Şanlıurfa Adliyesi'nde adli emanet deposunda meydana gelen patlamada zabit katibimiz yaralanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."
dedi.

Valilikten yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.



Ekipler bölgede


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bölgeye çok sayıda polis sağlık ve itifaiye ekibi sevk edildi.



