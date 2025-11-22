Yeni Şafak
Traktör ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: İki yaralı

23:0722/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İki kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da karşı yönlerden gelen traktör ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zeytin yüklü traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Birecik-Nizip karayolu Kışla çıkışında yaşandı. İddiaya göre, İsa T. yönetimindeki 63 EP 501 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ferhat K. idaresindeki 16 FAR 82 plakalı zeytin yüklü traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



