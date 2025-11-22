Şanlıurfa’da bakım evinde yangın: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın bir bölümünü yoğun duman kapladı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk (7) yoğun dumanın arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızla tahliye ederken, ağır yaralanan Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.