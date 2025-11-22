Yeni Şafak
Şanlıurfa’da bakım evinde yangın: 1 ölü

22:2922/11/2025, Cumartesi
IHA
Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın sırasında bakım altında bulunan 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın bir bölümünü yoğun duman kapladı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk (7) yoğun dumanın arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızla tahliye ederken, ağır yaralanan Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Küçük çocuk kurtarılamadı

Acil serviste tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



