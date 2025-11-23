Yeni Şafak
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

09:2323/11/2025, Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da D.A. yönetimindeki 01 VM 794 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde İ.Ü. idaresindeki 54 KB 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Koçtaş (25) kurtarılamadı.



#Şanlıurfa
#trafik kazası
#kaza
