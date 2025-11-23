Yeni Şafak
Bakan Tunç İranlı mevkidaşı ile görüştü

17:0923/11/2025, Pazar
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“‘2’nci Uluslararası Adalet Konferansı’ için bulunduğumuz Suudi Arabistan’da, İran Adalet Bakanı Sayın Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki adalet ve yargı alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla bağlı olduğumuz dost ve komşu ülkeler olarak karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler üzerine ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.



