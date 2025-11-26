Terör bitsin varsın sonumuz darağacı olsun

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisinin İmralı olduğunu kaydeden Bahçeli, “TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun cuma günü İmralı’ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar, bu karar doğrultusunda MHP, AK Parti ve DEM Parti’den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişme. Milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.





CHP SARFINAZAR ETTİ

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını eleştiren Bahçeli, “Sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık böylesi ağır sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık felaket götürür. Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye’nin yanındayız” açıklamasında bulundu.





TEK BİR NEFES OLACAĞIZ

Bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye’nin sonuna kadar müdafaasında olduklarını kaydeden Bahçeli, “İlkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yolsuzluk, hırsızlık ve soygun çamuruna batmış, sorunlara başka başkentlerden bakan, şaibeli muhalefet zihniyetinin ne söylediğine bakmıyoruz. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız” ifadelerini kullandı.

Terörün her türlüsünü reddetmeye sonuna kadar kararlı olacağını açıklayan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı görüyor, bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz. Terörün bitişiyle eşzamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından da aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar” dedi.





SONUMUZ VARSIN DARAĞACI OLSUN

Türkiye’nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin suikastçı olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: “Neymiş, bizi yargılayacak, hesap soracaklarmış? Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükûnet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.”





İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTALIM

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma da değinen Bahçeli, şunları kaydetti: “Şiddete dayalı provokasyonları, 10 Ekim ateşkes kararını inatla ihlali, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ABD Başkanı’nın hazırladığı 28 maddelik planıyla sözde sona erdirme çabaları, mücavir coğrafyalardaki kutuplaşma ve kamplaşmadaki sertlik, yeni bir küresel çatışma denkleminin kurulma çalışmaları bize iç cephemizi sağlam esaslara bağlamayı mecburi kılıyor.”





Yüzüğü dikkat çekti

Bahçeli’nin kullandığı rozet ve yüzük dikkat çekti. Nal-i şerif şeklinde tasarlanan rozet ve yüzükte, Nazar Duası, Allah, Muhammed, Er-Rahim, El-Gaffar, El-Malik, El-Aziz ifadeleri yer aldı. Rozette, özel bir mine işçiliği kullanılarak renklendirme işlemi tamamlandı. Yüzüğün yanlarında ayrıca Fettahoğlu ailesine ait mühür bulunduğu görüldü.





MHP Türkeş’i doğumunun 108. yılında andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i doğumunun 108. yılında andı. MHP’nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Doğumunun 108. yılında Kurucu Genel Başkanımız, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



