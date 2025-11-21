MHP'li Feti Yıldız yaptığı açıklamada, 'İmralı ziyaretine partim adına ben gideceğim' ifadelerini kullandı.

Bahçeli 'Kesin olarak gidilecek' demişti: MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM’de görüşmüş. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Görüşmemizin konusu yarınki toplantı ile ilgili değil. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.