Bahçeli 'Kesin olarak gidilecek' demişti: MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu

MHP'li Feti Yıldız yaptığı açıklamada, 'İmralı ziyaretine partim adına ben gideceğim' ifadelerini kullandı. MHP'li Yıldız, Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapacağı toplantıda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gündemiyle ilişkili yapılacak oylamada salt çoğunluğun aranacağını söyleyen Yıldız, kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını ifade etmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM’de görüşmüş. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Görüşmemizin konusu yarınki toplantı ile ilgili değil. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.
