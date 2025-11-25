MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye tarihi eşikte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında, komisyonun İmralı ziyareti sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bugün partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.

Tarih boyunca Türk milletini yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"Türkiye tarihi eşiktedir"

Türkiye tarihi bir eşiktedir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açanlar beş para etmez. İçi akrep dolu altın kabın etrafında el ovuşturup pay kapmanın telaşına düşenler bu müjdeye uzak kalacak.

Siyasi hayatları boyunca durmadan istasyon değiştirenler fitneye sarılmışlardır. Bunların alayının 5 para etmez ciğerini yakından biliyoruz.

Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır. Cumhur İttifakı ve MHP her zaman öğretmenlerimizin yanında olacaktır.

Bütün öğretmenlerimizi kutluyor saygı ve sevgimi sunuyorum.

Vefat eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aktif olarak görevini devam ettiren öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

"Terörsüz Türkiye Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır"

Türkiye kendi içine kapanarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek önde olamaz.

arih şuurundan yoksun kişi ve toplumlar, nasıl ortaya çıktıklarını bilmeyen saracaklardır. Bizim böylesine ne bir arayışımız ne bir düşüncemiz vardır. Tarih yaşayan bir hayattır. Bizi köksüzlükten kurtaran, diğer milletlerin arasında bizi ayıran tarihimize duyduğumuz tarih şuurudur.

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlayalım. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu an yeni geleceğe açılan kapıdır. Emperyalist komplo yerle yeksan. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar yapmasın. Terörsüz Türkiye tavizsiz karar. Bölücülüğün kaynağı kuruyor, bundan korkuyorlar.

Komisyonun İmralı ziyareti

Birbirimize küselim istiyorlar. Fitnelere rağmen al bayrağımızı yükselttik. Terör bitsin de isterse sonumuz dar ağacı olsun. En ciddi muhatap İmralı. Heyetin İmralı ziyareti tarihi gelişmedir.Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.



































