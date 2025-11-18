Yeni Şafak
Devlet Bahçeli İmralı'ya mı gidecek? Terörsüz Türkiye konusunda hangi mesajları verdi?

11:1218/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bahçeli, “Hep dediğimiz gibi, her şey Türkiye içindir. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten imtina etmem" dedi. İşte Bahçeli'nin konuşmasının detayları.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin konuşmasında Terörsüz Türkiye konusunda önemli mesajlar verdi. İşte Bahçeli konuşmasının satır başları:

Devlet Bahçeli İmralı'ya mı gidecek?

"Terörsüz Türkiye hedefi, mahut ve malum bir devlet politikası olduğu kadar milletin sarsılmaz, sakatlanamaz politik ve demokratik gayesidir. Türkiye'nin politik sinir sistemini bozmanın peşinde gündemler oluşturanlar; devlet–millet birlikteliğini budamanın peşin hayaliyle geviş getirenler, çok derin bir hayal kırıklığı eşliğinde mahcup ve mağlup olacaklardır. Terörsüz Türkiye, gülen çocukların, sevinen anaların, huzurlu gelinlerin, sabırla şükür arasında ömür geçiren ümitli babaların remzidir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge; mazlumların gelecek ve gerçekleşecek olan güvenli ve güçlü hayatlarının bereketli menbaıdır. Yüz yüze, kuyruğa girip gelinmiştir. Çıktığımız sahilde gemiler yakıldığından geriye dönüş imkânı da kalmamıştır.

Ondan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen "İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?" tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır.

Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacaktır? İlerleme nasıl kaydedilecektir? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum. Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, çekinmekten, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem."

