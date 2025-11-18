Devlet Bahçeli İmralı'ya mı gidecek?

Ondan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen "İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?" tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır.

Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacaktır? İlerleme nasıl kaydedilecektir? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum. Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, çekinmekten, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem."