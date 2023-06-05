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Özgür Özel girdiği her seçimden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesinin gerek olmadığını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden mağlup ayrılması üzerine yapılan istifa çağrılarına cevap verdi. Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik bir çağrı olmadığını söyleyen Özel, sosyal medyada 'Koltuğu bırak' diyen seçmenlerin ise trol olduğunu iddia etti. Özel, "Alınan sonuç genel başkanımıza istifa çağrısı yapılacak bir sonuç değil" dedi.

10:45 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin istifa çağrılarına neden olmaması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin istifa çağrılarına neden olmaması gerektiğini savundu.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.ü

Kılıçdaroğlu partisini işaret etti

12'nci kez mağlup olmasıyla hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv' de katıldığı programda konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

''CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir''
dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fox TV yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yenilmesinin sebebinin kendilerine yapılan haksızlık olduğunu savunan Özel,
"Oy sandığa girdikten sonra değil girmeden çalındı"
iddiasında bulundu.

"Alınan sonuç istifa çağrısı yapılacak bir sonuç değil"

CHP MYK toplantısına dikkat çeken Özel, partide önemli değişiklikler olacağını açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun istifası ile ilgili bir şey duymuyorum. CHP içinde yok ama sosyal medyada var. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar.
Alınan sonuç genel başkanımıza istifa çağrısı yapılacak bir sonuç değil"

#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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