Özgür Özel girdiği her seçimden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesinin gerek olmadığını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin istifa çağrılarına neden olmaması gerektiğini savundu.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.ü
Kılıçdaroğlu partisini işaret etti
12'nci kez mağlup olmasıyla hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv' de katıldığı programda konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Alınan sonuç istifa çağrısı yapılacak bir sonuç değil"
CHP MYK toplantısına dikkat çeken Özel, partide önemli değişiklikler olacağını açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarının sorulması üzerine şunları söyledi: