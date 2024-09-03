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Özgür Özel gizlice videosunun çekilmesine isyan etti: Rakı içiyorum ama...

Kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de şimdi de genel başkanın Özgür Özel'in fotoğrafı krize neden oldu. Katıldığı bir partide kendisini görüntüleyen şahsa tepki gösteren Özgür Özel rakı içtiğini, içki içmeyenlere de saygı duyduğunu söyledi.

11:52 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:55 - 3/09/2024 Salı
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İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

"Merak eden varsa bir duble de rakı içtim"


Kutlamada bir duble rakı içtiğini anlatan Özel, Halk TV'de çıktığı programda şöyle konuştu:


"Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye.

Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok.

"İçene de içmeyene de saygı duyarım"


Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım."

Özel'in kutlamaya katıldığı gece, kutlamanın yapıldığı mekanın sosyal medya hesabından da Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in fotoğrafı paylaşılmıştı.




CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.


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