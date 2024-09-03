Özgür Özel gizlice videosunun çekilmesine isyan etti: Rakı içiyorum ama...

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İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.
"Merak eden varsa bir duble de rakı içtim"
"Merak eden varsa bir duble de rakı içtim"
Kutlamada bir duble rakı içtiğini anlatan Özel, Halk TV'de çıktığı programda şöyle konuştu:
"Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye.
Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok.
"İçene de içmeyene de saygı duyarım"
"İçene de içmeyene de saygı duyarım"
Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım."
Özel'in kutlamaya katıldığı gece, kutlamanın yapıldığı mekanın sosyal medya hesabından da Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in fotoğrafı paylaşılmıştı.
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23 dakika önce