Özgür Özel İYİ Parti ile ittifak için yarını işaret etti: Kazan kazan içinde olmalıyız

"Bizim, 81 ilde tek başımıza seçime girme kararımız var. O konuyu 'Tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' Görüşmedeki soru buydu özetle. Arkadaşlarımızla onların yanında da konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'İ toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulu'muza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz."