İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mayıs ayındaki genel seçimlerde aldıkları yenilgi sonrasında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek sözlere topa tutmuş ve CHP'ye ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini belirtmişti.
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ittifaksız seçim kazanamayacağını anlayan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile görüşmeleri sıklaştırdı.
Özel, geçtiğimiz günlerde Akşener'le, yerel seçimlerde iki partinin özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde iş birliğinde bulunması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.
“Genel İdare Kurulu'muza soracağız”
Özgür Özel İYİ Parti ile ittifak için yarını işaret etti: Kazan kazan içinde olmalıyız
"İstemezlerse saygı duyarız"
"Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım, çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."