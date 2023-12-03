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Özgür Özel İYİ Parti ile ittifak için yarını işaret etti: Kazan kazan içinde olmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'ye yaptıkları ittifak teklifine ilişkin yarını işaret etti. ""Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım" diyen Özel, "Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:42 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:46 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel - Meral Akşener
Özgür Özel - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mayıs ayındaki genel seçimlerde aldıkları yenilgi sonrasında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek sözlere topa tutmuş ve CHP'ye ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini belirtmişti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ittifaksız seçim kazanamayacağını anlayan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile görüşmeleri sıklaştırdı.

Özel, geçtiğimiz günlerde Akşener'le, yerel seçimlerde iki partinin özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde iş birliğinde bulunması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

“Genel İdare Kurulu'muza soracağız”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun pazartesi günü toplanacağını ifade eden Akşener de,
"Bizim, 81 ilde tek başımıza seçime girme kararımız var. O konuyu 'Tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' Görüşmedeki soru buydu özetle. Arkadaşlarımızla onların yanında da konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'İ toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulu'muza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz."
açıklamasında bulundu.

Özgür Özel İYİ Parti ile ittifak için yarını işaret etti: Kazan kazan içinde olmalıyız

Özel, Antalya'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye yaptıkları ittifak teklifine ilişkin yarını işaret etti.
"Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım"
diyen Özel,
"Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."
dedi.

"İstemezlerse saygı duyarız"

Özel, şunları söyledi:

"Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım, çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."



#Özgür Özel
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
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