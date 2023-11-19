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Özgür Özel Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:43 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 21:51 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın konserini dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın konserini dinledi.

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, göreve seçilir seçilmez ilk iş olarak, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Özel, bugün de HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.

Özgür Özel Türkiye’yi işgalci gören Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi

CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.

"Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz"

Chakar, 2021 yılında, Ayşen Güven'e yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip,
"Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz."
açıklamasında bulunmuştu.

"Türkler, Kürt eserlerini talan etti"

2020'de ise Kürdaraştırmaları isimli bir siteye açıklamalarda bulunan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış,
"Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır."
demişti.


#Özgür Özel
#Pervin Buldan
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