Özgür Özel Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın konserini dinledi.
CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, göreve seçilir seçilmez ilk iş olarak, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Özel, bugün de HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
Özgür Özel Türkiye’yi işgalci gören Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi
CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.