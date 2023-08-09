Özgür Özel kurultay öncesi Anadolu turuna çıkacak

Bu plana göre ise CHP Genel Başkanlığı için İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler Özgür Özel'i aday gösterecek. Kulislerde Özel ve değişimcilerin bu planla, İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi hedeflediği de konuşuluyor.

Özel turu ise memleketi Manisa'dan başlatacak. Buradan başlatacağı turla Özel, partinin yerel yöneticileri ile temas kurup kurultay öncesi destek isteyecek. Özel'in bu girişimine karşı ise Kemal Kılıçdaroğlu kendi atadığı başkan ve geçmişte seçtirdiği delegeler sayesinde baskı oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Manisa il yönetimi istifalar sonucu düştü. Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetimini atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban’a yakın isimlerden olan ve Özel ile arası iyi olmayan Kuyumcu’yu atadı.