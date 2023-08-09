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Özgür Özel kurultay öncesi Anadolu turuna çıkacak

CHP’de kurultay takvimi hızla ilerlerken, kulislerde istifa etmeye hazırlandığı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Anadolu’da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Özel’in Anadolu turunu, seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor.

10:37 . 9/08/2023 Çarşamba
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de değişim sürecinde lider değişti. Son günlerde CHP içindeki 'ağabeyler' ile görüşen değişimin bayraktarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedefi yerel seçimlere çevirdi.

İmamoğlu İstanbul adaylığını açıklayacak

Cumhuriyet'in haberine göre; İstanbul için yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'nun kısa sürede adaylığını açıklaması bekleniyor.

Değişimciler genel başkanlığa Özel'i aday gösterecek

Bu plana göre ise CHP Genel Başkanlığı için İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler Özgür Özel'i aday gösterecek. Kulislerde Özel ve değişimcilerin bu planla, İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi hedeflediği de konuşuluyor.

Özel Anadolu turuna çıkıyor

Özel ise şimdiden hazırlıklara başladı. TBMM CHP Gurup Başkanlığı'ndan istifa etmesi beklenen Özel, Anadolu turuna çıkacak.

Turuna memleketinden başlıyor

Özel turu ise memleketi Manisa'dan başlatacak. Buradan başlatacağı turla Özel, partinin yerel yöneticileri ile temas kurup kurultay öncesi destek isteyecek. Özel'in bu girişimine karşı ise Kemal Kılıçdaroğlu kendi atadığı başkan ve geçmişte seçtirdiği delegeler sayesinde baskı oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Manisa il yönetimi istifalar sonucu düştü. Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetimini atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban’a yakın isimlerden olan ve Özel ile arası iyi olmayan Kuyumcu’yu atadı.


#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Kurultay
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