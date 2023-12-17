Özgür Özel ne vadetti? DEM Parti’den yerel seçimlerde CHP'ye yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçim gündemiyle Parti Meclisi'ni topladı.
Toplantıda, ittifaklar için karar alma yetkisi genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu’na verildi.
CHP ile ittifaka yeşil ışık
DEM Parti'nin 10 maddeden oluşan yerel seçim yol haritası yazılı açıklamayla duyuruldu.
Özgür Özel ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası geçtiğimiz hafta DEM Parti'yi ziyaret etmişti.
1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti. Kulislerde dolaşan iddialara göre Özel, DEM Parti'ye büyükşehirlerde destek verilmesi durumunda diğer bölgelerde adaylarını destekleme sözü verdi.
Gözler CHP'de
DEM Parti cephesinden gelen "yerel seçimde müzakereye açığız" kararından sonra şimdi gözler CHP'de. İki parti arasındaki görüşme trafiğinin bundan sonraki süreçte artması bekleniyor.