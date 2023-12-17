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Özgür Özel ne vadetti? DEM Parti’den yerel seçimlerde CHP'ye yeşil ışık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yerel seçim stratejisini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı. Yerelde ittifak için karar yetkisinin genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu'na verildiği toplantıdan ittifaka yeşil ışık çıktı. DEM Parti'nin aldığı bu karar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinde ne görüşüldüğüne dair merakları artırdı. Özel büyükşehirlerde destek karşılığında diğer bölgelerde DEM Parti'nin adaylarına destek vermeyi önerdiği öne sürüldü.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:37 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:40 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçim gündemiyle Parti Meclisi'ni topladı.


Toplantıda, ittifaklar için karar alma yetkisi genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu’na verildi.


CHP ile ittifaka yeşil ışık


DEM Parti'nin 10 maddeden oluşan yerel seçim yol haritası yazılı açıklamayla duyuruldu.


Özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulanan açıklamada
“Türkiye’nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız."
denildi.


Özgür Özel ziyaret etti


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası geçtiğimiz hafta DEM Parti'yi ziyaret etmişti.


1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti. Kulislerde dolaşan iddialara göre Özel, DEM Parti'ye büyükşehirlerde destek verilmesi durumunda diğer bölgelerde adaylarını destekleme sözü verdi.


Gözler CHP'de


DEM Parti cephesinden gelen "yerel seçimde müzakereye açığız" kararından sonra şimdi gözler CHP'de. İki parti arasındaki görüşme trafiğinin bundan sonraki süreçte artması bekleniyor.




#DEM Parti
#Özgür Özel
#CHP
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