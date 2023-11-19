Özgür Özel'in istediği şarkıyı çalmayan CHP'nin 29 yıllık anonsçusu kovuldu

Özgür Özel - Barış Bozkurt
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.
Özgür Özel, göreve gelir gelmez parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yollarını ayırmaya başladı.
Özel, CHP'nin 29 yıllık anonsçusuna kapıyı gösterdi
29 yıldır CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt, Özel dönemi başlar başlamaz görevden alındı.
'Özel'in adını anons etmediği ve istediği şarkıyı çalmadığı' iddia edilmişti
Bozkurt'un, CHP kurultayında kürsüye çıkarken Özgür Özel'in adını anons etmediği ve istediği şarkıyı çalmadığı için kaleminin kırıldığı iddia edildi.