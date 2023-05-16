Özlem Gürses seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan kaosu anlattı: CHP'nin iletişim stratejisi çöktü

"Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı.