Özlem Gürses seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan kaosu anlattı: CHP'nin iletişim stratejisi çöktü

CHP yandaşı Özlem Gürses, seçim gecesinde CHP'nin iletişim ağının çöktüğünü söyledi.
CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerilimin perde arkasını anlattı. CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını söyleyen Gürses, dört farklı yerden veri akışının birbirine karıştığını söyledi.
Özlem Gürses CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı
Gürses, İmamoğlu ve Yavaş'ın kameralar karşısına geçtiği anda şaşkın ve gergin olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da veriler arasında büyük farklar olması sebebiyle öfkeli olduğunu açıkladı.
CHP'nin iletişim stratejisi çöktü
Tele 1 yayınında konuşan Gürses, şunları söyledi: