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Özlem Gürses seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan kaosu anlattı: CHP'nin iletişim stratejisi çöktü

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını anlattı. CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin dört farklı yerden veri akışı aldığını söyleyen Gürses, sonuçların birbirine karıştığını söyledi. Gelen veriler arasında büyük farklar olduğunu ve bunun karmaşaya yol açtığını ifade eden Gürses, CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını anlattı. Gürses "İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı." dedi.

16:48 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP yandaşı Özlem Gürses, seçim gecesinde CHP'nin iletişim ağının çöktüğünü söyledi.

CHP yandaşı Özlem Gürses, seçim gecesinde CHP'nin iletişim ağının çöktüğünü söyledi.

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerilimin perde arkasını anlattı. CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını söyleyen Gürses, dört farklı yerden veri akışının birbirine karıştığını söyledi.

Özlem Gürses CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı

Gürses, İmamoğlu ve Yavaş'ın kameralar karşısına geçtiği anda şaşkın ve gergin olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da veriler arasında büyük farklar olması sebebiyle öfkeli olduğunu açıkladı.



CHP'nin iletişim stratejisi çöktü

Tele 1 yayınında konuşan Gürses, şunları söyledi:

"Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı.
Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü.
Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı.
O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi"

Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.

#CHP
#Özlem Gürses
#CHP Genel Merkezi
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