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POLİTİKA

Özlem Zengin'den CHP'li Tanju Özcan'ın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, kendisinden yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert şekilde tepki gösterdi. Zengin, "İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır. “Tesettürlü” vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele “kadın” olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özlem Zenginden CHPli Tanju Özcanın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka
Özlem Zengin - Tanju Özcan

Sığınmacıları hedef alan ırkçı ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, YouTube üzerinden yayın yapan bir kanalda katıldığı programda, yine skandal açıklamalara imza attı.

Özcan, yanına gelen bir kadının "Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?" dediğini söyledi. Buna karşılık, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" diye cevap verdiğini anlatan Özcan'ın bu anlarda gülmesi ve yaptığı ima, sosyal medyada tepki çekti.

Skandal açıklamalara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert şekilde tepki gösterdi.

"MENSUBU OLDUĞU SİYASET ADINA ŞAŞIRTMAYAN BİR VAKA"

Zengin, malum videoyu paylaşarak 'ahlak yoksunu' ifadeleri çoğaltmak istemediğini vurgulayarak, "Bolu Belediye Başkanının yardım isteyen bir “insan” ile ilgili sözleri; İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır." dedi.

"TESETTÜRLÜ VURGUSU ZİHİN KARANLIĞI, KÖTÜLÜĞÜN YANSIMASI"

Zengin paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanının kendi ifadesiyle “çok eğlendiği” durum bir insanın yardım istemesi. “Tesettürlü” vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele “kadın” olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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