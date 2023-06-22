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Öztrak'tan 'Ortak bildiriyi dört kişi hazırladı' diyen İmamoğlu'na cevap: 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine yönelik "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim." açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi. Öztrak, "81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz." dedi.

17:24 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ortak bildiri iddiasını yalanladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ortak bildiri iddiasını yalanladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine ilişkin açıklamada bulunarak bildiriyi yalnızca 4 il başkanının hazırladığını öne sürdü.

İmamoğlu bildiriyi yalnızca dört il başkanının hazırladığını öne sürdü

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke. Bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum."

Öztrak: CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz

İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, İmamoğlu'nun açıklamasının sorulması üzerine şu açıklamada bulundu:

"Burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi sonuç bildirgesini hazırlamak üzerine bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da bir dört kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. "

Seçimi kazanan partimizdir

Öztrak, bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'nun "seçim kaybetme tecrübem yok" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde sorusuna da cevap verdi. Öztrak, "Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur. " şeklinde konuştu.




#Faik Öztrak
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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