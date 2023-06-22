Öztrak'tan 'Ortak bildiriyi dört kişi hazırladı' diyen İmamoğlu'na cevap: 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etti

"Burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi sonuç bildirgesini hazırlamak üzerine bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da bir dört kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. "