Öztrak'tan 'Ortak bildiriyi dört kişi hazırladı' diyen İmamoğlu'na cevap: 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ortak bildiri iddiasını yalanladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine ilişkin açıklamada bulunarak bildiriyi yalnızca 4 il başkanının hazırladığını öne sürdü.
İmamoğlu bildiriyi yalnızca dört il başkanının hazırladığını öne sürdü
İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:
Öztrak: CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz
İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, İmamoğlu'nun açıklamasının sorulması üzerine şu açıklamada bulundu:
Seçimi kazanan partimizdir
Öztrak, bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'nun "seçim kaybetme tecrübem yok" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde sorusuna da cevap verdi. Öztrak, "Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur. " şeklinde konuştu.