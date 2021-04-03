Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kaleme aldığı köşe yazısında, “üçüncü ittifak” önerisinde bulundu.

İsim vermeden CHP ve İYİ Parti’ye yüklenen Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir” dedi.

Eski CHP'li Yılmaz: HDP ile CHP tek başına kalacak

Demirtaş’ın söz konusu çıkışı hakkında, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan eski CHP’li Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, yeni ittifakların ortaya çıkacağını ifade etti.

Seçim ortamının olmadığı bir dönemde bile Cumhur İttifakı'nda en ufak bir sarsıntının yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, "Millet İttifakı’nda bir çatlama var. Demirtaş’ın işaret ettiği milliyetçi odaklar, Türk olup HDP’ye yanaşmak istemeyen kesimleri kapsıyor. Bence ittifaklar seçime yaklaştıkça daha da çıkacak, sayı artacak." dedi.

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HDP'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmak zorunda kalacağını ya da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu ittifaktan ayrılmak zorunda kalacağını vurgulayan Yılmaz, "En nihayetinde CHP ve HDP tek başına kalacak." dedi.

OYNAT 01:11 Öztürk Yılmaz: Seçim yaklaştıkça ittifaklar çoğalacak CHP ile HDP yalnız kalacak CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın 'üçüncü ittifak' çıkışını değerlendirdi. Söz konusu açıklamalar ile yeni ittifakların ortaya çıkacağını öne süren Yılmaz, 'Ben HDP'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmak zorunda kalacağını veya Meral Akşener'in bu ittifakı terk etmek zorunda kalacağını görüyorum. En nihayetinde CHP ve HDP tek başına kalacak' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Demirtaş CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi