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Pakistan arama kurtarma ekibi halkın alkışlarıyla ülkelerine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Pakistan arama kurtarma ekipleri, İstanbul'dan Pakistan'a uğurlandı.

21:45 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistan arama kurtarma ekipleri, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistan arama kurtarma ekipleri, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı.

Pakistan arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da 17 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bu akşam İstanbul'dan Pakistan'a hareket etti. Yoğun çabalar sonucunda ekipler çok sayıda değerli hayatı kurtarmayı başardı.



İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek
'in de katıldığı uğurlama töreniyle,
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid
,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
'ndan
Büyükelçi Yardımcısı Zeynep Kaleli
,
AFAD İstanbul Koordinatörü Seval Dedeoğlu
ve diğer önemli kişilerin alkışları ve takdirleri eşliğinde ekip Pakistan'a uğurlandı.


Adıyaman’a ilk gelen ekipler arasında yer aldılar

Pakistan'dan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, 33 kişilik bir Pakistan Ordusu USAR ekibi ve 53 üyeli Rescue 1122 ekibinden oluşmaktadır. Her iki ekip de 7 Şubat 2023'te Adıyaman'a ilk varan ekipler arasında yer aldı ve burada mucizevi canlı kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi. Her iki ekip tarafından toplamda 28 canlı kurtarma yapıldı. 14 kurtarma sadece Pakistan ekipleri tarafından, 14 kurtarma ise aynı yerde bulunan diğer kurtarma ekiplerinin desteğiyle yapıldı.

Ekibi uğurlayan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremin ardından Pakistan ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Pakistan halkı, Türk kardeşleri gibi aynı acıyı hissetti”

Etkinlikte bir konuşma yapan
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr.Yousaf Junaid
, Pakistan ve Türkiye'nin 'İki Yürek, Tek Ruh' gibi olduğunu ifade etti. "
Pakistan halkı, yıkıcı depremlerden sonra Türk kardeşleri gibi aynı acıyı ve ızdırabı hissetmiştir.
" diyen Büyükelçi, Pakistan'ın yardım ve rehabilitasyon çabalarında aktif rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
#Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr.Yousaf Junaid
#İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek
#Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid
#Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
#Büyükelçi Yardımcısı Zeynep Kaleli
#AFAD İstanbul Koordinatörü Seval Dedeoğlu
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