Pakistan arama kurtarma ekibi halkın alkışlarıyla ülkelerine uğurlandı

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistan arama kurtarma ekipleri, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı.
Pakistan arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da 17 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bu akşam İstanbul'dan Pakistan'a hareket etti. Yoğun çabalar sonucunda ekipler çok sayıda değerli hayatı kurtarmayı başardı.
Adıyaman’a ilk gelen ekipler arasında yer aldılar
Pakistan'dan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, 33 kişilik bir Pakistan Ordusu USAR ekibi ve 53 üyeli Rescue 1122 ekibinden oluşmaktadır. Her iki ekip de 7 Şubat 2023'te Adıyaman'a ilk varan ekipler arasında yer aldı ve burada mucizevi canlı kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi. Her iki ekip tarafından toplamda 28 canlı kurtarma yapıldı. 14 kurtarma sadece Pakistan ekipleri tarafından, 14 kurtarma ise aynı yerde bulunan diğer kurtarma ekiplerinin desteğiyle yapıldı.
Ekibi uğurlayan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremin ardından Pakistan ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.