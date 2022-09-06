Gündem Pakistana yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" yola çıktı
ANKARA

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Pakistana yardım malzemesi taşıyan üçüncü İyilik Treni yola çıktı
Üçüncü 'İyilik Treni' de Pakistan'a doğru yola çıktı.

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 421 ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak üçüncü "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, ilk iki trenle önemli miktarda insani yardımı Pakistan'a yolladıklarını anımsattı.

'Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri unutmadı'

Milli Mücadele döneminde Pakistan'ın çok önemli katkılarının olduğunu hatırlatan Bozkurt, Türk milletinin kendisine yapılan iyilikleri unutmadığını söyledi.

Pakistan'da meydana gelen selde çok büyük yıkımların olduğunu, milyonlarca insanın selden etkilendiğini ifade eden Bozkurt, "Türk milletinin hamiyetperver ve vefakar duruşuyla ulaştırılan bu yardımları inşallah bölgeye ulaşacak. Bu yardım trenleriyle birlikte bölgeye 15 uçak gönderdik." dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da sel nedeniyle mağdur olan Pakistan'a 25 vagon içerisindeki 421 ton acil yardım malzemesi taşıyan treni uğurladıklarını belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise yardımlarından dolayı Türk devleti ve halkına teşekkür etti.

"İyilik Treni", daha sonra dualarla Pakistan'a uğurlandı.

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