Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" yola çıktı

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 421 ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak üçüncü "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, ilk iki trenle önemli miktarda insani yardımı Pakistan'a yolladıklarını anımsattı.

'Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri unutmadı'

Milli Mücadele döneminde Pakistan'ın çok önemli katkılarının olduğunu hatırlatan Bozkurt, Türk milletinin kendisine yapılan iyilikleri unutmadığını söyledi.

Pakistan'da meydana gelen selde çok büyük yıkımların olduğunu, milyonlarca insanın selden etkilendiğini ifade eden Bozkurt, "Türk milletinin hamiyetperver ve vefakar duruşuyla ulaştırılan bu yardımları inşallah bölgeye ulaşacak. Bu yardım trenleriyle birlikte bölgeye 15 uçak gönderdik." dedi.

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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da sel nedeniyle mağdur olan Pakistan'a 25 vagon içerisindeki 421 ton acil yardım malzemesi taşıyan treni uğurladıklarını belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise yardımlarından dolayı Türk devleti ve halkına teşekkür etti.

"İyilik Treni", daha sonra dualarla Pakistan'a uğurlandı.

İyilik Treni’nin 3️⃣.seferi Pakistan yolunda! 🇹🇷🇵🇰



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın talimatlarıyla bölgeye gönderilen 1️⃣1️⃣ uçak ve 2️⃣ trenin ardından, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile hazırlanan 3.İyilik Treni bugün yola çıktı. pic.twitter.com/1gVvWovq6U REKLAM September 6, 2022

GÜNDEM Pakistan'a yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu: İyilik Treni yola çıktı