Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Pakistan'da savaş diplomasisi: Dışişleri Bakanı Fidan İslamabad'da

00:5829/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan, diplomatik temaslar için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki gerilimi azaltma amaçlı temaslar kapsamında Pakistan’a gitti. Ziyarette, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu ve çevresindeki bölgesel gerginliğin azaltılmasına yönelik diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Fidan, bölgesel gerginliği düşürmek, ABD-İsrail ve İran savaşını sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, Nur Khan Hava Üssü’nde Afganistan ve Batı Asya’dan sorumlu yetkili Syed Ali Asad Gillani tarafından karşılandı. Ziyaret çerçevesinde, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.



#Hakan Fidan
#Pakistan
#İslamabad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
