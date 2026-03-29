Pakistan'da savaş diplomasisi: Dışişleri Bakanı Fidan İslamabad'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu ve çevresindeki bölgesel gerginliğin azaltılmasına yönelik diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Fidan, bölgesel gerginliği düşürmek, ABD-İsrail ve İran savaşını sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, Nur Khan Hava Üssü’nde Afganistan ve Batı Asya’dan sorumlu yetkili Syed Ali Asad Gillani tarafından karşılandı. Ziyaret çerçevesinde, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.