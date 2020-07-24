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Pandemi sürecinde eğitim sistemi nasıl işleyecek?

Eğitimde dört senaryo: Pandemi sürecinde eğitim sistemi nasıl işleyecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı. Birincisi, okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması. İkincisi, okulların tamamen kapalı olup derslerin online verilmesi. Üçüncüsü, ‘seyreltilmiş’ eğitim, yani okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, derslerin bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi. Dördüncüsü ise sadece riskli illerde önlemlerin alınması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Hiçbir öğretmenimizin, hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Hiçbir öğretmenimizin, hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV programında eğitim gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, 31 Ağustos’ta okulların açılıp açılmayacağına ilşkin “Onun hazırlığını yapıyoruz ve hazırız” dedi. Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi. Üçüncü senaryoyu, “Seyreltilmiş” olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.

Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı. Bu senaryoların kesinleşmiş konular gibi algılanmamasını isteyen Bakan Selçuk, “Bu kesinleşmiş bir şey değil, bu bir senaryo. Biz her duruma hazırlıklıyız” dedi.

Ziya Selçuk

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HER OKULA ‘SALGIN KURULU’

Bakan Selçuk, okul servislerinde alınacak önlemler hususunda da çalışmaların yapıldığını ifade ederek, şunları aktardı: “Servis araçların günlük temizliğiyle alakalı her okulda bir salgın kurulu kurduk. Bu kurul ilçe, il düzeyinde. Okullarda da müdür yardımcısı ve öğretmenlerden bir kurul oluşuyor. Bunlar okulun sınıfları, kapı kollarının temizliği, tuvaletlerin temizliği, servis araçları, bahçedeki tertibatlar bunlarla alakalı kontrol listelerinde eksikler var mı yok mu buna bakacak”

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK

  • Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin maske kullanacağını belirterek, şöyle devam etti: “Maskeyi, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Burada yıkanabilir bir maske standardımız var. Bu da Sağlık Bakanlığı’nın standartları. O standartta çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. Onu da meslek liseleri yapıyor. Biz N95 de yapabiliyoruz. Zamanı gelince yeniden vereceğiz. Yıl içinde bir kere vermeyeceğiz.
  • Öğrencilerin maske sorunu yok. Bizim beklentimiz öğrencilerin her yerde maskeli olması. Fakat bazı çocuklarımız ders dinlerken o mesafeyi koruyacak şekilde bazen nefes almakta zorlanan alerjik sorunları olan çocuklarımız var. Bunu da Bilim Kurulu’yla görüştük, LGS’deki standardı orada da getireceğiz. Gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptık.”

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