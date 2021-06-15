Gündem Panzehiri bulundu 3-4 uygulamayla tamamen uzaklaştı
İSTANBUL

Panzehiri bulundu: 3-4 uygulamayla tamamen uzaklaştı

Marmara Denizi’ni saran müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmalarında umutlandıran haberler geldi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi, deniz yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. Prof. Gülşen Altuğ, İstanbul Yenikapı’da pilot olarak yürütülen çalışmaya ilişkin, “72 saatte sonuç aldık. 3-4 uygulamayla yüzeydeki müsilajın tamamen uzaklaştığını gördük’’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Panzehiri bulundu: 3-4 uygulamayla tamamen uzaklaştı
Uygulamadan önce denizin müsilaj ile kaplı olduğu görülüyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, Yenikapı Yediemin Limanı’nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü.

Gülşen Altuğ
Gülşen Altuğ

Deniz Kuvvetleri müsilaj için teknik heyet oluşturdu
GÜNDEM
Deniz Kuvvetleri müsilaj için teknik heyet oluşturdu
  • Prof. Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın olduğu ortama, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler arasından seçilen yerli bakteriler her gün sabah ve akşam uygulandı. Çalışma sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi. Altuğ, “Bariyerle kapatılmış müsilajlı alana, 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz yerli bakteri izolatları uyguladık. Uygulamaları sabah ve akşam gerçekleştirdik. Birinci uygulama sonrası müsilajda seyrelme olduğunu gördük.” dedi.

Uygulamadan sonra denizdeki müsilajın azaldığı görülüyor.
Uygulamadan sonra denizdeki müsilajın azaldığı görülüyor.

Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
GÜNDEM
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

SONUÇLAR BAKANLIĞA SUNULACAK

Altuğ, belirlenen alandaki ikinci uygulamayı 10 Haziran’da yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “Uygulama yaptığımız müsilaj alanındaki kontrollere her gün devam ettik. Haziran’ın 8’inde başlayıp 13’üne kadar olan süreçte yüzeydeki müsilaj tamamen temizlendi. Ayrıca müsilajin dibe çökmediği, şu anda dipte hiç müsilaj olmadığı gözlendi. Dipteki müsilajın giderilmesi için de yeni bir alan oluşturup bakterilerin bundan sonraki süreçte dipteki müsilaja etki sürecini takip edeceğiz.” Altuğ, çalışmada kullanılan bakterilerin denizin florasını bozmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu bakteriler, denizdeki ölü organizma ve atıkları parçalayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlayan bakterilerdir.” Altuğ, çalışma sonuçlarının detaylı raporunu Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına sunacaklarını sözlerine ekledi.

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
GÜNDEM
7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.