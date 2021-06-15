Panzehiri bulundu: 3-4 uygulamayla tamamen uzaklaştı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, Yenikapı Yediemin Limanı’nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü.

Gülşen Altuğ

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Prof. Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın olduğu ortama, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler arasından seçilen yerli bakteriler her gün sabah ve akşam uygulandı. Çalışma sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi. Altuğ, “Bariyerle kapatılmış müsilajlı alana, 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz yerli bakteri izolatları uyguladık. Uygulamaları sabah ve akşam gerçekleştirdik. Birinci uygulama sonrası müsilajda seyrelme olduğunu gördük.” dedi.

Uygulamadan sonra denizdeki müsilajın azaldığı görülüyor.

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SONUÇLAR BAKANLIĞA SUNULACAK

Altuğ, belirlenen alandaki ikinci uygulamayı 10 Haziran’da yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “Uygulama yaptığımız müsilaj alanındaki kontrollere her gün devam ettik. Haziran’ın 8’inde başlayıp 13’üne kadar olan süreçte yüzeydeki müsilaj tamamen temizlendi. Ayrıca müsilajin dibe çökmediği, şu anda dipte hiç müsilaj olmadığı gözlendi. Dipteki müsilajın giderilmesi için de yeni bir alan oluşturup bakterilerin bundan sonraki süreçte dipteki müsilaja etki sürecini takip edeceğiz.” Altuğ, çalışmada kullanılan bakterilerin denizin florasını bozmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu bakteriler, denizdeki ölü organizma ve atıkları parçalayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlayan bakterilerdir.” Altuğ, çalışma sonuçlarının detaylı raporunu Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına sunacaklarını sözlerine ekledi.

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