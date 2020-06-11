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Gündem Para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı
BOLU

Para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı

Bolu'da para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 15 bin 350 lira sahte para ile suçtan elde ettikleri değerlendirilen 19 bin 425 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, Zonguldak’ta 12 adet sahte 100 TL, Ereğli ilçesinde 4 adet sahte 100 TL, İzmit’te 4 adet sahte 100 TL ve Bolu’nun Gerede ilçesinde 4 adet sahte 100 TL’yi bozdurdukları belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen sahte paralar...
Ele geçirilen sahte paralar...

Türkiye’nin farklı illerinde para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para süren çetenin Kocaeli, Zonguldak ve Bolu’da vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Mağdurların ifadelerinden, şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plaka tanıma sistemi üzerinden aracın Bolu sınırları içerisinde TEM Otoyolu İstanbul yönünde ilerlediğinin belirlenmesi üzerine, otoyolda operasyon düzenlendi. Durdurulan araçtaki N.Ç. (52), S.K. (23) ve E.D. (17) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 15 bin 350 lira sahte para ile suçtan elde ettikleri değerlendirilen 19 bin 425 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin, Zonguldak’ta 12 adet sahte 100 TL, Ereğli ilçesinde 4 adet sahte 100 TL, İzmit’te 4 adet sahte 100 TL ve Bolu’nun Gerede ilçesinde 4 adet sahte 100 TL’yi bozdurdukları belirlendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA
Bolu'da ele geçirilen sahte paralar...
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