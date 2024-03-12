|
Gündem

Para kulesi skandalında 'tanıdık' isim: İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü de saymış

CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoda, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in yanı sıra, sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın aynı zamanda Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü’nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenildi. Yılmaz, bunun yanında İmamoğlu'nun bir diğer şirketi SSB Gayrimenkul AŞ'nin de yönetim kurulunda yer alıyor.

21:55 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 22:21 - 12/03/2024 Salı
Diğer
İmamoğlu'nun sahibi olduğu inşaat şirketinin genel müdürünün de para saydığı görüntüler ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun sahibi olduğu inşaat şirketinin genel müdürünün de para saydığı görüntüler ortaya çıktı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılan konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığından,
"Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir"
savunması gelmişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye, aynı zamanda İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşurken ortaya bir yeni görüntü daha çıktı.

İmamoğlu'nun kasasının bu kez Türk Lirası değil, Euro saydığı görüldü.

İmamoğlu'nun inşaat şirketinin müdürü de para sayılan odada

Kayıt dışı olduğu tahmin edilen paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığı sosyal medyada en çok merak edilen konu olarak gündemde yer tutarken,
görüntülerde yer alan diğer bir kişinin de Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
İBB Haber'de yer alan iddiaya göre;
İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Yılmaz’ın aynı zamanda Fatih
Keleş’in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü’nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenildi.
İBB Haber'de yer alan bilgiye göre; görüntülerdeki Tuncay Yılmaz’ın İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü olduğunu gösteren belge

İmamoğlu'nun birden fazla şirketinde söz sahibi

Yılmaz’ın Ekrem İmamoğlu’nun bir diğer şirketi SSB Gayrimenkul AŞ’nin de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı.


CHP'nin 'bağış' savunmasına AK Parti'den kanun hatırlatmalı tepki: Yalanınız batsın
CHP'nin 'bağış' savunmasına AK Parti'den kanun hatırlatmalı tepki: Yalanınız batsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılan konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığından, "Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir" savunması geldi. CHP'li yetkililerin yalan söylediğini belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "2820 sayılı SPK’nun 66/2.maddesi gereğince bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL’dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır." tepkisini gösterdi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kara para
#Tuncay Yılmaz
#Fatih Keleş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazan'da mukabele okumanın sevabı nedir? Mukabele okumanın faziletleri