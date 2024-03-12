Para kulesi skandalında 'tanıdık' isim: İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü de saymış

Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türkiye, aynı zamanda İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşurken ortaya bir yeni görüntü daha çıktı.
İmamoğlu'nun kasasının bu kez Türk Lirası değil, Euro saydığı görüldü.
İmamoğlu'nun inşaat şirketinin müdürü de para sayılan odada
İmamoğlu'nun birden fazla şirketinde söz sahibi
Yılmaz’ın Ekrem İmamoğlu’nun bir diğer şirketi SSB Gayrimenkul AŞ’nin de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı.