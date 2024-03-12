Para kulesi skandalında 'tanıdık' isim: İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü de saymış

Türkiye, İmamoğlu’nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşurken ortaya bir yeni görüntü daha çıktı. Bu kez görüntülerde Türk Lirası değil, Euro saydıkları görülüyor. Kayıt dışı olduğu tahmin edilen paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığı sosyal medyada en çok merak edilen konu olarak gündemde yer tuttu.