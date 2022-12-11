Para taşıyan kuryeye silahlı gasp: Yaralanmasına rağmen çantayı bırakmadı

Silahlı gasp girişimi güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 9 Aralık Cuma günü, bir döviz bürosunun motosikletli kuryesi, bankaya yüklü miktarda para götürdüğü sırada, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.
Takip edildiğini fark eden kurye, motosikletinden inip para dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler kuryenin arkasından ateş etti.
PARA DOLU ÇANTAYI BIRAKMADI
Kurye, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanarak yere düşerken, motosikletten inen şüphelilerden biri, para dolu çantayı almaya çalıştı.
Yaralı kuryenin çantayı bırakmaması üzerine şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, gasp girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gasp girişimi güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. ARKADAŞLARINI ARAYIP "DİKKAT EDİN" DEDİ
Çevredekiler kuryeyi, yaralı halde sokak ortasında yatarken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yaralı kuryenin, cep telefonu ile iş arkadaşlarını arayarak, 'Saldırıya uğradım, dikkat edin' dediği duyuluyor.
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Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.
Yaşadığı olayı İHA’ya anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., “O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı dedi.
Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana ’Bağırırsan boğazını keserim’ gibi tehditlerde bulundu. ’5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır’ gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı dedi.
Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini, Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın diyerek kandırdığını kaydetti.
Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan kız, “Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum” dedi.
Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T. ise, “Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım ’Anne’ diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir” şeklinde konuştu.
Anne A.T’nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
İsmi öğrenilemeyen şahsın siteye girdiği ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, şahsın siteden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Asansörde kabus anları: Boğazına bıçak dayayıp taciz etmeye çalıştı
Gaziantep'te 15 yaşındaki kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak dayayan şahıs tarafından taciz edildi. Şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, büyük korku yaşayan genç kız yaşadıklarını anlattı.
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Bölgede aralıklarla yağan kar, Karsın özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.
Büyük ve Küçük Boğatepe köyleri arasında beyaz örtüyle bütünleşen menderesler, sisle beraber seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Köylerde etkili olan soğuk havayla ağaçlar da kırağı tuttu.
Bu görüntüler Türkiye'den: Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Kars'ta son günlerde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen köyler ve menderesler drone ile görüntülendi.
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Olay, önceki hafta pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şoför Bekir Güder (34) arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arkada bulunan motor bölümüne geçti.
Kaputu açan Güder, kafasını içeriye sokarak tamirata başladı. O esnada park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge (48), 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre imdat frenini çekmedi.
Kısa bir süre sonra otobüsün birkaç metre kayması sonucu Güder, iki otobüs arasında kaldı. Sıkışan adamın feryadını duyan vatandaşlar, koşarak Güder’in yanına geldi. Onlarca vatandaş yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder’i bulunduğu yerden kurtardı. Otobüsün kaydığı ve vatandaşların otobüsü ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayda yaralanan Bekir Güder için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Güder’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför ‘Ben neredeyim’ diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş, o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmasaydı adamı kaybetmiştik” dedi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’da akıl almaz kaza: 10 tonluk İETT otobüsünü itip kurtardılar
Kağıthane'de arızalı otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki otobüsle kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı.