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İSTANBUL

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, 'Park alanları seyirlik değil' diyerek halka spor yaptırdı​

'Park alanları seyirlik değil' diyerek Başakşehir halkına spor yaptırdı

Başakşehir Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlattığı spor hareketi sabah sporuyla devam ediyor. Vatandaşlarla birlikte sabah koşusuna katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Park alanları seyirlik değil, insanların kullanması için yapılmış" dedi.

Haber Merkezi DHA
Başkan Kartoğlu, vatandaşlarla birlikte sabah koşusuna katıldı.
Başkan Kartoğlu, vatandaşlarla birlikte sabah koşusuna katıldı.


Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları spora teşvik amacıyla sosyal medyadan spor hareketini hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında sabah sporu yapılarak farkındalık oluşturuldu. Sular Vadisi Parkı’nda yapılan yürüyüşe Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas ve birçok ilçeden vatandaş katıldı.

"Park alanları seyirlik değil"

  • Sosyal medya üzerinden başlatılan spor hareketine dikkat çeken Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, "Park alanları seyirlik değil, insanların kullanması için yapılmış. Bizde bu bilinci oluşturmak için hem ilçemizdeki tüm erkanımızla bu yürüyüşlere öncülük edip bir farkındalık oluşturmak istiyoruz ve bütün vatandaşlarımızı parklara yürüyüşlere davet ediyoruz. Parklarımız çok güzel hep beraber koşalım ve sağlıklı yaşama hep beraber devam edelim" dedi.

"Spor, sağlıklı olmanın birinci koşuludur"

  • Kartoğlu’nun daveti üzerine sabah yürüyüşüne katılan Başakşehir Kaymakamı Tekin, "Başakşehirlilerle birlikte bu güzel tesislerden yararlanarak planlı programlı şekilde yürümek amacıyla çıktık. Spor her şeydir, sağlıklı olmanın birinci koşuludur" diye konuştu.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas, Sağlıklı yaşam için spor çok önemli olduğunu ve bütün Başakşehirlileri spora beklediklerini söyledi.

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