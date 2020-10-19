Parkta cinayet: Silahlı saldırganlardan 4 kişi yakalandı

Yaşanan olay, 11 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A. (29)'nın yanına iki kişi gelerek beraber alkol almaya davet etti. Mücahit Akipa ve arkadaşının kabul etmemelerinin ardından iki grup arasında tartışma çıktı.

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Tehdit ederek olay yerinden ayrılan 2 kişi , bir süre sonra 2 kişi arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Tekrar çıkan tartışma sonucu yanlarında getirdikleri silahla Mücahit Akipa ve arkadaşına ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Mücahit Akipa hayatını kaybederken, yaralanan Yakup A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Şüphelilerin kimlikleri belli oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelilerin kimlikleri belirledi. Şüphelilerden Şeyhmus K. (29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı. Salih K.'nin üzerinde yapılan aramadat tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.

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Şubede ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeymus K.'nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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