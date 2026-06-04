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Parkta kanlı infaz: Hayatını kaybetti

Parkta kanlı infaz: Hayatını kaybetti

00:234/06/2026, Perşembe
DHA
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş kurtarılamadı.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Deniz Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Cinayetin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki TOKİ Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan, ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



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