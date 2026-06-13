Parti değil sanki dövüş kulübü: Milletvekili misiniz militan mısınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’deki Selimiye Camii Şerifi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacaklarını, 86 milyon için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini aktardı.

KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün engellere ve engellemelere rağmen iç ve dış politikada demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptıklarına işaret ederek, daha fazlasını yapacaklarını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum: Biz, başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Biz, başkalarının iç meseleleriyle değil milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi, gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP’yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal’in partisini oradan buraya çekiştiriyor.”

MİLLETVEKİLİ Mİ YOKSA MİLİTAN MISINIZ?

Bazılarının kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekûn ayaklanmadan bahsettiğini belirten Erdoğan şunları kaydetti: “Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz, yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.”

TEK HEDEFİMİZ, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İNŞASI

Bölgelerinin ve dünyanın belki de İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit olduğuna dikkati çeken Erdoğan, iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye’yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetlerini sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde ülkenin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretinde olduklarının altını çizerek, “Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır, o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır, o da Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır, o da milletimizin duasına mazhar olmaktır” diye konuştu.

GEREKSİZ TARTIŞMALARLA VAKİT KAYBEDEMEYİZ

Erdoğan, Türkiye’yi ilklerle tanıştırdıklarını ve Devler Ligi’ndeki bir ülke konumuna yükselttiklerini belirterek şöyle devam etti: “Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye’nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran’a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan’da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz’de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz’de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz.”

ŞUURSUZLARA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii restorasyonunun yanı sıra bir müjdeyi daha vermek istediğini ifade ederek, sözlerine devam etti: “Şehrimizin bir diğer sembolü, 93 Harbi’nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayı’mızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı’nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığı’mız çalışmalara başladı. Avrupa’nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı’nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak.” Konuşması sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan katılımcılara seslenen Erdoğan, “Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

19 MİLYAR LİRALIK 65 PROJE

Edirnelilere daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “ Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken, bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi’ni kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne’mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapıyoruz. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabb’imden niyaz ediyorum. ”

Selimiye’nin tamamı elden geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selmiye Camii’nin restorasyonunun seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulunun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınmasının esas alındığını belirten Erdoğan, yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamaların temizlendiğini, ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldığını anlattı.

450 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Erdoğan, caminin cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadıklarının altını çizerek, “Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye’ye Allah’ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.







