Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. İnce son dakika açıklamalarında bulunarak CHP içindeki kazanları kaynatacak.
"Pek çok yalan var"
CNNTürk'e konuşan İnce, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var" ifadelerini kullandı.
Kurultayda tuvalet yanında oturtmuşlardı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürüldü.
- İnce'nin "Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından İnce, Twitter'da "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.
"Bölücü olan kim" demişti
Parti kurma iddiaları ile ilgili net bir açıklama yapmayan İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.