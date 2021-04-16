Partideki taciz vakalarına sessiz kalan CHP Kadın Kolları İstanbul Sözleşmesi için her hafta eylemde

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları karşısında uzun süre sesiz kalan ve ne bir kınama ne de açıklama yapan CHP Kadın Kolları, daha sonra “Bu olaylara öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz” savunmasını yapmıştı.

CHP'li kadınlar, taciz vakalarına göstermediği tepkiyi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine gösteriyor. Her hafta İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için bir araya geliyor.

Ankara'da toplandılar

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan kadınlar, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine tepki gösterdi.

"Kararı tanımıyoruz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını tanımadıklarını belirtti.

REKLAM

GÜNDEM Parti içindeki tacizlere sessiz kalan CHP Kadın Kolları'ndan İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvuru

GÜNDEM CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü