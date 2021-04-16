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Gündem Partideki taciz vakalarına sessiz kalan CHP Kadın Kolları İstanbul Sözleşmesi için her hafta eylemde
POLİTİKA

Partideki taciz vakalarına sessiz kalan CHP Kadın Kolları İstanbul Sözleşmesi için her hafta eylemde

CHP Kadın Kolları, CHP’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki taciz vakalarına göstermediği tepkiyi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine gösteriyor. Partideki taciz vakaları karşısında sessiz kalan CHP Kadın Kolları, sözleşme için her hafta eylem düzenliyor.

Haber Merkezi AA
Partideki taciz vakalarına sessiz kalan CHP Kadın Kolları İstanbul Sözleşmesi için her hafta eylemde
CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesi kararının iptalini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları karşısında uzun süre sesiz kalan ve ne bir kınama ne de açıklama yapan CHP Kadın Kolları, daha sonra “Bu olaylara öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz” savunmasını yapmıştı.

CHP'li kadınlar, taciz vakalarına göstermediği tepkiyi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine gösteriyor. Her hafta İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için bir araya geliyor.

Ankara'da toplandılar

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan kadınlar, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine tepki gösterdi.

"Kararı tanımıyoruz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını tanımadıklarını belirtti.

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