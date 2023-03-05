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Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Daha ne kadar taviz vereceğiz?

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in masayı deviren zehir zemberek sözlerinden sonra gözler masanın ortaklarına çevrildi. CHP’liler Akşener’in hamlesine şaşırmadıklarını ancak kırıldıklarını söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

Akşener’in, masadan kalkmasından sonra CHP cephesinde kırgınlık, küskünlük ve kızgınlık hakim. CHP’liler Akşener’in hamlesine şaşırmadıklarını ancak kırıldıklarını söyledi.

CHP’nin Meclis grubunda yer alan bir isim, olası seçim galibiyetinden sonra Akşener’in, yürütmeden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirterek, “Eski sistemde başbakanlık, cumhurbaşkanlığına oranla geniş yetkilere sahipti. Akşener, böyle bir güce sahip olacağını bildiği halde daha fazlasını istedi. ‘Biz 2019 seçimlerinden bu yana daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir tavır izledik” dedi. Kulislerde Akşener’in, CHP’den ve 6’lı Masa’dan talep ettiklerinin taviz verme noktasının ötesine geçtiği, İYİ Parti’nin taleplerinin alttan alındığını vurguladı.



#Altılı Masa
#Meral Akşener
#CHP
1 saat önce
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Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Daha ne kadar taviz vereceğiz?
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