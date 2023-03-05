Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Daha ne kadar taviz vereceğiz?

CHP’nin Meclis grubunda yer alan bir isim, olası seçim galibiyetinden sonra Akşener’in, yürütmeden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirterek, “Eski sistemde başbakanlık, cumhurbaşkanlığına oranla geniş yetkilere sahipti. Akşener, böyle bir güce sahip olacağını bildiği halde daha fazlasını istedi. ‘Biz 2019 seçimlerinden bu yana daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir tavır izledik” dedi. Kulislerde Akşener’in, CHP’den ve 6’lı Masa’dan talep ettiklerinin taviz verme noktasının ötesine geçtiği, İYİ Parti’nin taleplerinin alttan alındığını vurguladı.