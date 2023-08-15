Partinin ağır toplarından Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor

CHP'li Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişinin şaibeli olduğunu söyledi.
Partideki değişim tartışmalarına da değinen Ateş, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor
"Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına gelişi şaibeli"
Ateş'in konuya ilişkin sözleri şöyle:
"Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden bugüne kadar CHP'yi tek başına iktidara getirmek için hiçbir çabası olmadı. Sadece geniş ittifak oluşturmak için çabaladı. İYİ Parti'ye milletvekili verdi, seçime soktu.