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Partinin ağır toplarından Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. CHP liderinin kurduğu ittifaklar ve verdiği tavizler nedeniyle 'CHP'yi öldürdüğünü' söyleyen Ateş, "CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor." dedi. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğine yönelik soruya da yanıt veren Ateş, "Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var" diye konuştu.

19:10 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişinin şaibeli olduğunu söyledi.

CHP'li Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişinin şaibeli olduğunu söyledi.

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu,
"Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum"
diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde,
"CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı"
yorumlarına neden oldu.
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

Yaşananlara ilişkin katıldığı Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, İmamoğlu'nun İstanbul'da başarılı olduğunu belirtip,
"İmamoğlu çok doğru bir karar aldı"
dedi.

Partideki değişim tartışmalarına da değinen Ateş, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor

CHP liderinin kurduğu ittifaklar ve verdiği tavizler nedeniyle 'CHP'yi öldürdüğünü' söyleyen Ateş, "
CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor."
dedi. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğine yönelik soruya da yanıt veren Ateş,
"Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var"
diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına gelişi şaibeli"

Ateş'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden bugüne kadar CHP'yi tek başına iktidara getirmek için hiçbir çabası olmadı. Sadece geniş ittifak oluşturmak için çabaladı. İYİ Parti'ye milletvekili verdi, seçime soktu.

Siz bunlara güvenerek kendi örgütünüze güvenmeyeceksiniz. Bunlara güvenip iktidara geleceğinizi düşünmek CHP'nin öldüğünü kabul etmektir.
CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor.
Küçük partilere tavizler vererek göreve gelmeye çalışıyor ama ne iktidara geldiği var ne de büyüdüğü var.
(Kılıçdaroğlu neden koltukta oturmaya devam ediyor?) Çeşitli şeyler var en geçerli olan,
Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi.
Onu göreve getirenler git demediği için gidemiyor bunlar iddialar tabi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl getirildiğini Wikileaks belgeleri, Silkroad Enstitüsünün ıslak imzalı belgeleri var.
Onur Öymen bunları yayınladı, Kılıçdaroğlu'nun da itirazı olmadı.
Gelişi böyle şaibeli. Kılıçdaroğlu'nun kendisini de yıpratacak şekilde koltuğa sarılmasına başka anlam veremiyorum."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Yılmaz Ateş
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