Partinin ağır toplarından Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor

(Kılıçdaroğlu neden koltukta oturmaya devam ediyor?) Çeşitli şeyler var en geçerli olan,

Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi.

Onu göreve getirenler git demediği için gidemiyor bunlar iddialar tabi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl getirildiğini Wikileaks belgeleri, Silkroad Enstitüsünün ıslak imzalı belgeleri var.