Gündem Partisi adaylık kapısını kapattı Görevden alınırım iddiasında bulunan Ekrem İmamoğluna CHPden manidar cevap
POLİTİKA

Partisi adaylık kapısını kapattı: 'Görevden alınırım' iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na CHP'den manidar cevap

İngiliz medyasına verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddiada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Konuya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na adeta ‘Aday değilsin’ dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Partisi adaylık kapısını kapattı: Görevden alınırım iddiasında bulunan Ekrem İmamoğluna CHPden manidar cevap
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Londra merkezli medya kuruluşu Financial Times'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunarak Türk iş dünyasını İngiliz basınına şikayet etti.

"Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" ifadesini kullanan İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" sözlerine yer verdi.

"ERDOĞAN KAZANIRSA GÖREVDEN ALINIRIM"

İmamoğlu sözlerini devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

İmamoğlu'nun bu iddiasının ardından CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı'nın bu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na adeta ‘Aday değilsin’ demeye getirdi.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir"

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