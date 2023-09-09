Partisinin 100'üncü yıl kutlamasına katılmayan İmamoğlu: CHP değişecek Türkiye değişecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmadı.
CHP önceki gün 100'üncü Yıl Etkinlikleri kapsamında genel merkezde bir etkinlik düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki programda Sunay Akın "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılmadı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm büyükşehir belediye başkanları törende yerini alırken değişim hareketine öncülük eden isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılmadı.
İmamoğlu: CHP değişecek Türkiye değişecek
İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı: