|
Gündem

Partisinin 100'üncü yıl kutlamasına katılmayan İmamoğlu: CHP değişecek Türkiye değişecek

CHP'nin geçtiğimiz gün gerçekleşen 100'üncü Yıl Etkinlikleri'ne ABB Başkanı Mansur Yavaş ve tüm büyükşehir belediye başkanları katılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle yazdığı köşe yazısında, "Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek" ifadelerine yer verdi.

10:51 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmadı.

CHP önceki gün 100'üncü Yıl Etkinlikleri kapsamında genel merkezde bir etkinlik düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki programda Sunay Akın "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm büyükşehir belediye başkanları törende yerini alırken değişim hareketine öncülük eden isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılmadı.

Öte yandan CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılında bir köşe yazısı yazan İmamoğlu,
"Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek"
ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu: CHP değişecek Türkiye değişecek

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var.
Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız.
Bir tespit bir de vaatle bitireyim.
Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir.
Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Huawei Mate 60 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı