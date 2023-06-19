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Partisinin geçmişini unutan CHP'li Tarhan'dan eleştirilere ilginç yanıt: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili konuştu. CHP'de istifa eden üç genel başkan olduğunu unutan Tarhan, "CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur" dedi.

14:43 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine gelen eleştirilere 'Tarihimizde genel başkan istifası yok' diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine gelen eleştirilere 'Tarihimizde genel başkan istifası yok' diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Tarhan, "Kurultayda CHP olarak, özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeliyiz. Yani kan akışı daha iyi olmalı." dedi.

'CHP tarihinde istifa yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili de konuşan Tarhan,
"CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yeni yarış olursa olabilir biz ona karar veremeyiz"
ifadelerini kullandı.

CHP'de üç genel başkan istifa etti

CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal istifa etmişti.

  • Baykal, 1999 ve 2010 yıllarında, Ecevit 1980 yılında, İnönü de 1972'de genel başkanlıktan istifa etti.


#Tahsin Tarhan
#CHP
#İstifa
#Kemal Kılıçdaroğlu
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