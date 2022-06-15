Partisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Tanju Özcan'dan yeni açıklama: Yoluma bağımsız devam ederim

CHP, geçtiğimiz gün sığınmacılara karşı sergilediği ırkçı tutumlar ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan, karara tepki göstererek "Ben CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi. Özcan şu ifadeleri kullandı:

Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım."

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KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU İSTEDİ

Gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapan Özcan, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini söyleyerek, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum." dedi.

"İHRAÇ EDİLİRSEM YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:

"İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. ‘Herhangi bir partiye gidecek misin?’ diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. "

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GÜNDEM CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi