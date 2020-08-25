İçişleri Bakanlığı: Bebekli kadın fotoğrafını paylaşan kişi yakalandı

Gündem

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti: Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti kalbinden bıçakladı

Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı 19 yaşındaki ağabey para istediği kız kardeşi 17 yaşındaki Nurbari M.'yi "parasının olmadığını söylediği için" boğazını keserek kalbinden bıçakladı. Uyudukları sırada sesleri duyan anne ve babaları ise kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinden kaçan ağabey polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.