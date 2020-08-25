Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanlığı Bebekli kadın fotoğrafını paylaşan kişi yakalandı
ANKARA

Paylaşımları büyük tepki çekmişti: Sosyal medya hesabını kullanan kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Bebekli kadın fotoğrafını paylaşan kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı hesabı kullanan Y.E. adlı kişinin Gaziantep'te yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin' etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir."

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
HAYAT
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı


Bakanlık olaya el koydu: Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın için suç duyurusunda bulunulacak
GÜNDEM
Bakanlık olaya el koydu: Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın için suç duyurusunda bulunulacak
Abone Ol Google News
Dualar ile açıldı

Dualar ile açıldı

​Erdoğan ve Bahçeli, sevgi gösterileriyle karşılandı.
Maçlar seyircili oynanacak

Maçlar seyircili oynanacak

​TFF tarih verip açıkladı.
Kıl payı kurtuldular

Kıl payı kurtuldular

Otobüsten içeri 3 metrelik demir girdi.
Kimsenin <br>şüphesi olmasın

Kimsenin
şüphesi olmasın

Bakan Karaismailoğlu Giresun'daki felaketle ilgili TVNET'e konuştu.
Sağlık müdürü<br> isyan etti

Sağlık müdürü
isyan etti

Bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Kızılelma mesajı

Kızılelma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraf tutkunlarının meskeni

Fotoğraf tutkunlarının meskeni

​Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler.
Ortak devriye sırasında patlama

Ortak devriye sırasında patlama

​"Bölge derhal ateş altına alındı, operasyon devam ediyor."

​"Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü, inatçı bir Türk'üm..."
Allah ABD'deki acile düşürmesin

Allah ABD'deki acile düşürmesin

Didem Uzel Sarı, Amerika'daki sağlık sistemine isyan etti.
Nasıl bulduysak<br>çıkartmasını da biliriz

Nasıl bulduysak
çıkartmasını da biliriz

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama.
Sürpriz<br>tazminat kararı

Sürpriz
tazminat kararı

​15 yılı dolduran başka bir iş yerinde çalışabilir.

Formula 1, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geri döndü.
ABD yine karıştı!

ABD yine karıştı!

Jacob Blake protestoları şiddetlendi.

Alev alev yanıyor, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHK'de yeni dönem

MHK'de yeni dönem

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Otobüste<br>akılalmaz olay

Otobüste
akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.