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Pazarlık masasına oturuldu: Kılıçdaroğlu HDP ile bir araya geldi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’den medet umdu. Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'deki makamlarında bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında, terör suçları nedeniyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumlara yönelik ifadeleri dikkat çekti.

11:05 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Ankara'da gündem yoğun. Seçime 55 gün kala hem görüşme trafiği hem kulislerdeki hareketlilik artıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanının ardından ittifakta yer almayan partilere ve toplumun farklı kesimlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylık ilanının hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun HDP ile de görüşmesi gündeme geldi.

İleri tarihe ertelendi

İYİ Parti'de rahatsızlıklara neden olsa da görüşme için geçtiğimiz hafta cumartesi günü belirlendi. Belirlenen tarih HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenirken görüşmeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. HDP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 12.00’de görüşeceği açıklanmıştı.

Ortak basın toplantısı düzenlendi

Söz konusu görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, kurmayları ile birlikte HDP'li Genel Başkanlar'ın makamına gitti.

Sancar ve Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. 3 lider basına görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti.

'Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz'

Yaklaşık bir saat süren toplantını ardından altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, TBMM'deki pazarlık sonrası ilk açıklamayı yapan isim oldu. Kılıçdaroğlu, hukuk devleti, sosyal devlet, temel hak ve hürriyetler gibi ifadeler kullandıktan sonra konuyu yerel yönetimlere getirdi. HDP'nin talebi olan, 'Kayyum uygulamasının kaldırılması' konusunda görüşünü açıklayan Kılıçdaroğlu,
"Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz. Seçimle gelen seçimle gitmeli.
" dedi. Güney Doğu'daki HDP belediye başkanlarının görevden alınanlarının tamamının teröre finansman ve lojistik sağladığı ispatlanmıştı. Kılıçdaroğlu, teröre destek veren belediye başkanlarının bile görevden alınmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

HDP'li Sancar: Değerli buluyoruz

Ardından HDP'li Sancar şu ifadeleri kullandı: "
Ziyareti değerli buluyoruz. Pek çok konu ele alındı. Türkiye çok boyutlu bir kriz dönemi yaşıyor. Deprem, büyük bir acı ile içinde bulunduğumuz yıkımın tablosunu bir kez daha çıplak şekilde gözler önüne serdi. Yeni bir döneme girmemize vesile olan deprem, keşke bu kadar acı ile birlikte gündeme gelmeseydi. Bu acıları yok sayarak siyaseti yürütmek mümkün değil
."


#Kılıçdaroğlu
#CHP
#HDP
#görüşme
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