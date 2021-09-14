PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi

Eylül ayının başından itibaren okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirlerarası ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunlu.

Bu durum vatandaşları aşı olmaya yönlendirdi. PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk doz aşısını yaptırmaya gelen Hakan Feke ismindeki vatandaş, "Uçaklara almıyorlar. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Uçak bileti almayı denedim vermediler. O yüzden aşımı oldum" dedi.

UÇAKLA SEYAHAT EDİYORUM

Dört ay önce ilk doz aşısını olduğunu aktaran Enes Dilli, "Bugün ise ikinci doz aşımı oldum. Eşim hamile o ilk doz aşısını oldu. Uçakla seyahat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

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AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye’de Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 14 Eylül 2021 itibarıyla 102 milyon dozu geçti. Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 40 milyonu geçerken aşılananlar, toplam nüfusun yüzde 49’unu oluşturuyor.

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