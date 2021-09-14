Gündem PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi
İSTANBUL

PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi

Sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirlerarası ulaşım araçlarında PCR testi zorunluluğu, vatandaşları aşı olmaya yöneltti. Seyahat gerekçesiyle sağlık merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, ilk doz aşılarını oluyor.

Haber Merkezi İHA
PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi
PCR testi zorunluluğu aşılamada hız kazandırdı.

Eylül ayının başından itibaren okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirlerarası ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunlu.

Bu durum vatandaşları aşı olmaya yönlendirdi. PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk doz aşısını yaptırmaya gelen Hakan Feke ismindeki vatandaş, "Uçaklara almıyorlar. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Uçak bileti almayı denedim vermediler. O yüzden aşımı oldum" dedi.

UÇAKLA SEYAHAT EDİYORUM

Dört ay önce ilk doz aşısını olduğunu aktaran Enes Dilli, "Bugün ise ikinci doz aşımı oldum. Eşim hamile o ilk doz aşısını oldu. Uçakla seyahat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye’de Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 14 Eylül 2021 itibarıyla 102 milyon dozu geçti. Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 40 milyonu geçerken aşılananlar, toplam nüfusun yüzde 49’unu oluşturuyor.

Virüsü önemsemeyen Kovid-19 hastası: Yalvarıyorum herkes aşısını vurulsun
KORONAVİRÜS
Virüsü önemsemeyen Kovid-19 hastası: Yalvarıyorum herkes aşısını vurulsun

TURKOVAC’a uluslararası ilgi
KORONAVİRÜS
TURKOVAC’a uluslararası ilgi
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.